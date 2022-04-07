"Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews в России

Владимир Соловьев. Фото: instagram.com/vrsoloviev

Телеканал "Соловьев.Live" журналиста Владимира Соловьева начал вещание на частотах европейского телеканала Euronews, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу первого.

На данный момент разрешительные документы на стадии оформления. Тематика канала "Соловьев.Live" заявлена как информационно-политическая, общественно-политическая, публицистическая и социально-экономическая.

Доступ к Euronews на территории России был ранее ограничен.

Напомним, в конце февраля после признания Россией независимости ЛНР и ДНР Евросоюз ввел санкции против Соловьева, Симоньян и еще сотни других россиян.

В середине марта Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило, что Владимир Соловьев будет объявлен в международный розыск. Его обвинили в публичном призыве к изменению государственной границы Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963861-solovevlive-nachal-veschanie-na-chastotah-euronews-v-rossii/