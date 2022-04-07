Рост экономики привел к распространению бессонницы в Южной Корее

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Южная Корея является одной из самых недосыпающих стран мира. Также именно здесь зарегистрирован самый высокий среди развитых стран процент людей, употребляющих крепкий алкоголь и антидепрессанты. Специалисты считают, что таковы последствия стремительного экономического роста, который страна пережила за последние несколько десятилетий, передает BBC.

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Специалисты утверждают, что употребление снотворного в Южной Корее достигает масштаба национальной катастрофы. Психиатр Чжи Хён Ли из сеульской клиники сна Dream Sleep говорит, что к нему приходят люди, которые за одну ночь могут принять до 20 таблеток снотворного. Официальной статистики по данному вопросу нет, но, по словам врачей, к снотворному пристрастились около 100 тысяч южнокорейцев. Особенно опасной является ситуация, когда одновременно со снотворным люди начинают принимать крепкий алкоголь.

29-летняя специалист по связям с общественностью Джи Ын рассказывает, что проблемы со сном начались у нее в момент, когда задач на работе стало слишком много. В среднем, девушка работала с 07:00 до 22:00. Иногда она задерживалась в офисе до 03:00 и приходила домой буквально на пару часов. Доктор Чжи Хён Ли говорит, что люди, которые так много работают, не могут расслабиться даже во сне.

"У них бывают приступы лунатизма. Часто люди могут подойти к холодильнику и, не осознавая, начать есть все подряд. Вплоть до сырого мяса. В Сеуле уже случилось несколько аварий по вине людей, которые сели за руль в приступе лунатизма", — говорит доктор.

Всего за несколько десятилетий Южная Корея превратилась в одну из самых развитых стран мира и лидера в области технологических изобретений. Кроме того, здесь активно развивается массовая культура. Южнокорейские сериалы и музыка невероятно популярны во всем мире. При этом у страны не было такой привилегии в виде богатых природных ресурсов, как у ОАЭ и Саудовской Аравии. Южная Корея достигла таких результатов исключительно благодаря самоотверженности, дисциплине и работоспособности населения страны. Даже проблемы со сном в этой стране удается монетизировать. В 2019 году оборот индустрии сна в Южной Корее оценивался в 2,5 млрд долларов.

Например, с бессонницей пытаются бороться с помощью технологических стартапов. Несмотря на то, что Южная Корея является буддийской страной, многие представители молодежи считают медитацию "развлечением для стариков". Поэтому, по словам Даниэля Тюдора, запустившего приложение для медитации Kokkiri, ему пришлось "переупаковывать" идею о медитации и преподносить ее, как популярное направление среди успешных людей на Западе.

При этом многие специалисты считают, что медитация является лишь временным решением проблемы. Для того, чтобы справиться с бессонницей в национальных масштабах нужны фундаментальные изменения в обществе. В частности, необходимо изменить корпоративную культуру и ослабить давление на работников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963727-rost-ekonomiki-privel-k-rasprostraneniyu-bessonnitsy-v-yuzhnoy-koree/