Латвия заморозила имущество граждан России на 100 млн евро

Флаг Латвии. Фото: pexels.com

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что страна заморозила недвижимость российских граждан на сумму более 100 млн евро, передает РБК.

"Стоимость недвижимости россиян, замороженной в Латвии из-за санкций, превышает 100 млн евро и, как ожидается, число активов будет и дальше расти", – заявил глава Минюста Латвии, отметив, что под блокировку попали 49 объектов недвижимости.

По словам Борданса, правительство Латвии также арестовало 66 транспортных средств россиян, попавших под санкции, которые оцениваются в еще несколько миллионов евро.

Министр добавил, что пока отсутствуют данные об активах российских юридических лиц. Он уточнил, что среди их имущества могут быть "опасные грузы в латвийских портах, о которых латвийское государство должно позаботиться особым образом".

Накануне Литва стала первой страной в Европейском союзе, которая объявила о полном отказе от поставок природного газа из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963672-latviya-zamorozila-imuschestvo-grazhdan-rossii-na-100-mln-evro/