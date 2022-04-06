Латвия заморозила имущество граждан России на 100 млн евро
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что страна заморозила недвижимость российских граждан на сумму более 100 млн евро, передает РБК.
"Стоимость недвижимости россиян, замороженной в Латвии из-за санкций, превышает 100 млн евро и, как ожидается, число активов будет и дальше расти", – заявил глава Минюста Латвии, отметив, что под блокировку попали 49 объектов недвижимости.
По словам Борданса, правительство Латвии также арестовало 66 транспортных средств россиян, попавших под санкции, которые оцениваются в еще несколько миллионов евро.
Министр добавил, что пока отсутствуют данные об активах российских юридических лиц. Он уточнил, что среди их имущества могут быть "опасные грузы в латвийских портах, о которых латвийское государство должно позаботиться особым образом".
Накануне Литва стала первой страной в Европейском союзе, которая объявила о полном отказе от поставок природного газа из России.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963672-latviya-zamorozila-imuschestvo-grazhdan-rossii-na-100-mln-evro/