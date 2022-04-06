Илон Маск вошел в состав директоров Twitter
Американский предприниматель Илон Маск купил акции компании Twitter и вошел в состав ее директоров.
Согласно документам Комиссии по ценным бумагам США (SEC), основатель Tesla и SpaceX займет должность директора второго класса до 2024 года с возможностью продления.
Генеральный директор компании Параг Агравал на своей странице в Twitter подтвердил, что Маск получил новый пост. Он отметил, что бизнесмен является "страстным сторонником и ярым критиком" социальной сети и принесет пользу правлению.
Маск также прокомментировал публикацию Агравала, сообщив, что ждет "значительных улучшений в Twitter".
Основатель Twitter Джек Дорси добавил на своей странице в соцсети, что рад присоединению Маска к совету директоров.
"Ему глубоко небезразличен наш мир и роль Twitter в нем", – написал он.
Ранее Илон Маск впервые возглавил ежегодный список миллиардеров Forbes.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963652-ilon-mask-voshel-v-sostav-direktorov-twitter/