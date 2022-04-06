Илон Маск вошел в состав директоров Twitter

Илон Маск. Фото: JIM WATSON/AFP via Getty Images

Американский предприниматель Илон Маск купил акции компании Twitter и вошел в состав ее директоров.

Согласно документам Комиссии по ценным бумагам США (SEC), основатель Tesla и SpaceX займет должность директора второго класса до 2024 года с возможностью продления.

Генеральный директор компании Параг Агравал на своей странице в Twitter подтвердил, что Маск получил новый пост. Он отметил, что бизнесмен является "страстным сторонником и ярым критиком" социальной сети и принесет пользу правлению.

Маск также прокомментировал публикацию Агравала, сообщив, что ждет "значительных улучшений в Twitter".

Основатель Twitter Джек Дорси добавил на своей странице в соцсети, что рад присоединению Маска к совету директоров.

"Ему глубоко небезразличен наш мир и роль Twitter в нем", – написал он.

Ранее Илон Маск впервые возглавил ежегодный список миллиардеров Forbes.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963652-ilon-mask-voshel-v-sostav-direktorov-twitter/