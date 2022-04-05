СМИ сообщили, что в школах России проведут занятия об антироссийских санкциях

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Газета "Коммерсантъ" узнала, что общеобразовательным школам России поручили провести особые занятия про антироссийские санкции и их влияние на экономику страны.

Занятия называются "Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику". Их намерены преподавать школьникам с пятого по 11 класс. В методичке урока утверждается, что учащимся расскажут о росте доли российской продукции и о том, понесут ли другие государства экономические убытки из-за антироссийских санкций.

Как сообщают журналисты газеты, они обнаружили материалы к "санкционному" уроку на нескольких сайтах школ Подмосковья. Также некоторые из материалов предоставил один из преподавателей этих учебных заведений.

Цель учителя - "показать возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран на экономическую сферу жизни нашего [российского] общества, дать представление об основных направлениях антисанкционной политики в РФ".

После этого преподаватель должен рассказать, что такое санкции и привести примеры.

В методичке есть ссылка на видеоролик о пользе импортозамещения. В конце лекции учащиеся должны будут заполнить анкету, ответив на ряд вопросов.

Методические рекомендации разработали в Институте стратегии развития образования в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963582-smi-soobschili-chto-v-shkolah-rossii-provedut-zanyatiya-ob-antirossiyskih-sanktsiyah/