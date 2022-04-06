Италия откроет специальные визы для "удаленщиков"

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Италия предложит специальные визы для сотрудников, работающих на удаленке. Таким образом, страна присоединится к Германии, Португалии, Грузии, Мальте и Бермудским островам, которые уже запустили подобные визы. С помощью "удаленщиков", пострадавшие из-за оттока туристов во время пандемии COVID-19 страны пытаются восстановить свою экономику, передает Quartz.

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Детали новой визовой программы еще прорабатываются. Но в законопроекте говорится, что визы будут предоставлены людям, которые осуществляют высококвалифицированный труд с использованием технологических инструментов, позволяющих им работать удаленно. При этом компания, в которой работает сотрудник, может не быть резидентом Италии. Кандидаты должны соответствовать минимальному порогу дохода и иметь медицинскую страховку. Приехать в Италию они могут вместе со своими семьями. По словам законодателей, новую визу хотят запустить уже этим летом.

Открытие границ для сотрудников, работающих на удаленке, является хорошим планом для стран, стремящихся компенсировать потерю доходов от туристов во время пандемии. В Италии для этого также подготовили инфраструктуру. Правительство вложило миллиард евро в подключение сел к высокоскоростному интернету.

"У нас есть тысячи замечательных деревень, которые оживут благодаря тому, что в них приедут гости из других стран, работающие удаленно. Теперь, когда люди не привязаны к офису, они могут выбирать для работы самые красивые уголки Земли" — заявил министр культуры Италии Дарио Франческини.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963539-italiya-otkroet-spetsialnye-vizy-dlya-udalenschikov/