Бум продаж страховых полисов случился в США из-за пандемии

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Молодые американцы стали чаще приобретать полисы на страхование жизни. В 2020 году количество заявок среди молодежи выросло на 3,9%, в 2021 году — на 3,4%. Это самый большой прирост с 2012 года. Пандемия COVID-19 подтолкнула граждан задуматься о страховании своей жизни, передает The Wall Street Journal.

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Франческа Фонтана, журналист The Wall Street Journal, рассказывает, что еще в 2019 считала, что страхование жизни ей совсем не нужно.

"Мне было 25 лет, и я только что вышла замуж. Мысль о том, чтобы завести полис приходила мне в голову только во время просмотра документальных фильмов про убийц. Я люблю смотреть криминальную хронику. Но пандемия и потеря близких из-за COVID-19 потрясли меня. Мы с мужем задумались о том, как каждый из нас будет жить, если останется один. Если кто-то из нас умрет из-за болезни. То, что когда-то казалось невообразимым, стало вдруг реальным. Так мы открыли страховые полисы", — говорит Франческа.

Как показывают данные, об этом задумались многие американцы. В 2020 году количество заявок на страхование жизни выросло на 3,9%, в 2021 году — на 3,4%. Особенный интерес к приобретению полиса проявляли те люди, чья работа была сопряжена с постоянным риском. Учителя, врачи, медсестры, работники сферы обслуживания и служб ЧС. Соучредитель страховой компании Policygenius Дженнифер Фицджеральд говорит, что пандемия заставила многих пересмотреть взгляд на свои финансы и всерьез задуматься о том, что они оставят после себя.

"У меня уже был оформлен полис страхования жизни по месту работы, но он распространялся на меня только до тех пор, пока я работаю в этой компании. Этой страховки будет недостаточно, чтобы покрыть расходы моих близких в случае моей смерти. Поэтому я создала новый полис. Теперь я ежемесячно плачу 36 долларов за 30-летний полис, стоимостью несколько сотен тысяч долларов. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить моего мужа и наших будущих детей в случае, если со мной что-то случится", — говорит журналист Франческа Фонтана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963371-bum-prodazh-strahovyh-polisov-sluchilsya-v-ssha-iz-za-pandemii/