Экономика Китая может ослабнуть из-за введенного в Шанхае масштабного локдауна

Шанхай. Иллюстративное фото: Pexels

Самый масштабный с начала пандемии локдаун был введен в Шанхае, где проживают более 26 миллионов жителей. Данная мера может негативно сказаться на экономике Китая в целом, передает Би-би-си.

Шанхай - центр финансовой индустрии, а также один из крупнейших производителей полупроводников, электроники и автомобилей.

Кроме того, является самым загруженным морским портом в мире.

По словам специалистов, введенный масштабный локдаун может негативно сказаться на экономическом благосостоянии не только самого Шанхая, но и Китая в целом.

К примеру, эксперт по Китаю Сюй Тяньчэнь из Economist Intelligence Unit говорит, что даже краткосрочные сбои в цепочке поставок могут отразиться на Китае.

Пострадать также могут иностранные бренды вроде Gucci и Louis Vuitton. А потери бизнеса в розничных магазинах, гостиницах и ресторанах могут стоить Китаю 3,7% его годового ВВП.

К слову, экономика Китая является второй крупнейшей в мире.

Во время локдауна некоторые из компаний вместо приостановки работы прибегли к "системе замкнутого цикла". То есть их работники должны работать и жить в офисах или на заводах. Это коснулось компаний по производству автомобилей и предоставляющих финансовые услуги.

В ближайшее время, по словам Сюй, Китай вряд ли ослабит свои коронавирусные ограничения и подход к борьбе с вирусом.

Напомним, из-за увеличившихся случаев заболевания COVID-19 в Шанхае решили ввести масштабный локдаун.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963338-ekonomika-kitaya-mozhet-oslabnut-iz-za-vvedennogo-v-shanhae-masshtabnogo-lokdauna/