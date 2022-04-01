Россия вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха

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Правительство РФ решило ввести временные пошлины на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна из ЕАЭС. Кроме того, Россией вводится временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса.

Российское правительство вводит пошлины на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна, передает ТАСС. Сообщается, что они будут действовать с 1 мая по 31 августа 2022 года при вывозе продукции из ЕАЭС.

Также уточняется, что размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, но не менее 100 долларов за тонну.

Экспорт подсолнечного шрота будет облагаться плавающей ставкой, которая будет рассчитываться по специальной формуле, сообщили в издании.

"Разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (185 долларов за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7)", – пояснили корреспонденты.

Также отмечается, что для установления индикативной цены Минсельхозу поручено вести постоянный мониторинг рынка.

Кроме того, с 1 апреля по 31 августа правительство РФ вводит временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского кабмина. Такие меры принимаются в целях обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки и отрасли животноводства.

"Сейчас на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию", – отметили в пресс-службе.

Напомним, что ранее журналисты выяснили на сколько подорожал сахар и в каких онлайн-магазинах Алматы он есть в наличии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963045-rossiya-vvodit-kvotu-na-postavki-za-rubezh-podsolnechnogo-masla-i-zhmyha/