Власти Канады поддержали безвизовый режим с Украиной

Флаг Канады. Фото: pexels.com

Большинство членов федерального парламента Канады проголосовали за отмену визового режима с Украиной, сообщает Укринформ.

Депутаты проголосовали за отчет постоянного комитета по гражданству и иммиграции, в котором предлагалось ввести безвизовый режим поездок в Канаду для украинцев.

"Мы призываем правительство Канады... ввести безвизовый режим поездок из Украины в Канаду, в том числе быстро выдавая электронное разрешение на поездки", – говорится в отчете.

Члены федерального парламента Канады также рекомендуют правительству увеличить количество сотрудников, "чтобы задержки в приеме мигрантов не стали еще длиннее из-за действующего гуманитарного кризиса".

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада ввела санкции в отношении лидеров РФ, а также против руководства Беларуси, за их помощь России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962797-vlasti-kanady-podderzhali-bezvizovyy-rezhim-s-ukrainoy/