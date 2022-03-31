Эксперты: Дефицит растительного масла может стать причиной социальных волнений

Растительное масло: Pixabay

Глобальная инфляция и геополитическая ситуация влияют на то, что люди во всем мире стали экономить на продуктах. Растительное масло, курица и другие продукты, которые раньше составляли основу рациона многих семей, теперь кажутся непозволительной роскошью, передает Bloomberg.

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В Индии придорожные рестораны вдвое сокращают использование пальмового масла и переходят на закуски, приготовленные на пару. Пекари в Кот-д'Ивуаре уменьшили размер своего стандартного багета. Сэндвичи в киосках с фаст-фудом в США теперь содержат меньше ломтиков бекона. То же самое можно сказать и про пиццу, в ней стало меньше сыра.

Мировая экономика, которая в течение двух лет пыталась справиться с дефицитом товаров, вызванным пандемией COVID-19, теперь справляется с последствиями российского вторжения на территорию Украины. По всему миру подскочили цены на хлеб, мясо и масло. Такие страны, как Йемен, в которых 90% продуктов импортируются, теперь рискуют столкнуться с голодом. В других странах готовятся к разрушению спроса, ситуации, в которой товары станут слишком дорогими и недоступными к покупке.

Конфликт на территории Украины взбудоражил глобальную торговлю сельскохозяйственными культурами и спровоцировал рост цен на два самых популярных вида растительных масел, пальмовое и соевое. А так как масло является незаменимым продуктом, как в кафе и ресторанах, так и на кухнях простых людей, потребители вынуждены экономить. 48-летний владелец ресторана быстрого питания из Индии Раджу Саху говорит, что вдвое сократил покупки пальмового масла. Теперь его ресторан предоставляет меньше жареных блюд и предлагает еду, приготовленную на пару.

Дефицит растительного масла постепенно усугублялся с прошлого года. В Малайзии, занимающей второе место в мире по производству пальмового масла, производство резко упало из-за хронической нехватки рабочей силы. В Канаде засуха уничтожила урожай канолы (одной из рапсовых культур — прим.ред). Засуха также стала причиной неурожая сои в Бразилии и Аргентине. Покупатели рассчитывали на поставки подсолнечного масла из Украины и России, но эти планы тоже расстроились, на этот раз из-за военного конфликта.

По словам Брайса Данлопа, главного отраслевого аналитика Fitch Solutions, дефицит продуктов может привести к социальным волнениям. В особенности, в Индии.

"Исторически в Индии часто случались беспорядки, связанные с нехваткой основных продуктов питания. Растительные масла являются ключевым продуктом на многих индийских кухнях, поэтому сейчас можно ожидать, что люди будут возмущены", — сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962745-eksperty-defitsit-rastitelnogo-masla-mozhet-stat-prichinoy-sotsialnyh-volneniy/