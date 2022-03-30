Новый налог для миллиардеров хотят принять в США
Президент США Джо Байден обнародовал новые предложения по бюджету на следующий финансовый год. Согласно плану, сверхбогатые люди должны будут платить новый минимальный налог, передает Quartz.
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Законы США не признают акции и недвижимость в качестве налогооблагаемого дохода. Благодаря этому самые богатые американцы в течение многих лет могли не платить федеральный подоходный налог. Основатель Amazon Джефф Безос не платил его в 2007 и 2011 годах. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск избежал налоговых выплат в 2018 году. Президент США Джо Байден хочет реформировать систему, введя минимальный налог для миллиардеров. Согласно президентскому плану, за домохозяйства с доходом более 100 млн долларов должен быть выплачен 20%-ный налог. При этом налог также распространяется на нереализованную прибыль, связанную с ликвидными активами. Например, с акциями и облигациями. Этот подход может навсегда изменить отношения государственного бюджета со сверхбогатыми американцами.
Большую часть богатства крупных бизнесменов США составляют акции. В настоящее время эти активы не облагаются налогом. До тех пор, пока владелец не решит их продать. Белый дом хочет дать миллиардерам девять лет на уплату налогов с ранее нереализованного дохода. Согласно оценкам экономиста Калифорнийского университета в Беркли Габриэля Цукмана, Илон Маск будет должен бюджету дополнительные 50 млрд долларов, а Джефф Безос — 35 млрд. Всего, в течение следующих десяти лет, десять крупнейших миллиардеров США заплатят в казну не менее 215 миллиардов долларов.
В заявлении Белого дома сказано, что новый налог будет применяться к 0,01% домохозяйств США и к 2032 году принесет в бюджет 361 млрд долларов. Несмотря на то, что многие демократы в Сенате с воодушевлением отнеслись к плану президента, не факт, что этот документ будет принят Конгрессом. Многие сенаторы, в том числе и представители Демократической партии, скептически настроены по отношению к новой инициативе Байдена.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962563-novyy-nalog-dlya-milliarderov-hotyat-prinyat-v-ssha/