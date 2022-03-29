СМИ: Президента Бразилии госпитализировали

Жаир Болсонару. Фото: Gettty Images/ Andressa Anholete / Stringer

Президента Бразилии Жаира Болсонару срочно доставили в больницу из-за "дискомфорта", передает портал G1.

Издание со ссылкой на министра коммуникаций Фабиу Фарию пишет, что президент Бразилии собирался посетить мероприятие Республиканской партии, но был госпитализирован в больницу.

"Президент Жаир Болсонару вечером в понедельник был переведен в больницу Вооруженных сил в Бразилиа для проведения анализов из-за некоего "дискомфорта", – говорится в публикации.

Первая леди Мишель Болсонару сообщила, что глава Бразилии чувствует себя хорошо.

Напомним, в 2018 году во время предвыборного митинга на Болсонару было совершено покушение. В результате ножевого ранения он потерял 40 процентов крови и был поврежден кишечник. И после этого у президента Бразилии подозревают проблемы с кишечником.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962499-smi-prezidenta-brazilii-gospitalizirovali/