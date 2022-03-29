Volkswagen собирается снизить зависимость от Китая

Автомобиль Volkswagen. Иллюстративное фото: RONNY HARTMANN/AFP via Getty Images

Volkswagen собирается увеличить инвестиции в рынки Европы и США, чтобы ослабить зависимость компании от Китая. Компания уже начала реструктуризировать систему снабжения, чтобы справиться с последствиями остановки производств из-за российско-украинского конфликта и нарушения цепочки поставок во время пандемии, передает The Wall Street Journal.

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В течение многих лет Volkswagen развивалась, как глобальная компания, но события последних лет вынуждают немецкого автопроизводителя менять свои подходы к работе. По словам руководства компании, усилия VW по обеспечению устойчивости включают в себя стратегию по расширению доступа к компонентам и сырью, а также сокращение цепочек поставок. Так региональный бизнес станет менее зависимым от удаленных поставщиков.

Пандемия COVID-19 сильно повлияла на компанию. В 2020 году VW произвел на 18% меньше автомобилей, чем годом ранее. В 2021 году производство упало еще на 7%. В феврале 2022 года пожар на грузовом судне уничтожил четыре тысячи самых дорогих автомобилей бренда, которые направлялись в США. Среди них были автомобили марок Porsche, Bentley и Lamborghini. В конце того же месяца, когда Россия вторглась в Украину, Volkswagen остался без компонентов, которые производились в Украине. Из-за этого компании пришлось остановить производство на своем заводе в Вольфсбурге, а также приостановить производство электромобилей марок VW, Audi и Porsche.

По мере роста геополитической напряженности, члены наблюдательного совета компании беспокоятся о растущей зависимости Volkswagen от китайского рынка. В связи с этим, компания собирается увеличить инвестиции в рынки Европы и США. Кроме того, компания начала реструктуризацию системы снабжения.

"Мы по-прежнему хотим конкурентоспособных цен, но наш приоритет — обеспечение поставок. Без комплектующих нельзя строить автомобили. А нулевой объем производства означает нулевую прибыль", — сказал начальник отдела закупок компании Мурат Аксель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962374-volkswagen-sobiraetsya-snizit-zavisimost-ot-kitaya/