Фото: Pete Marovich/Abaca/Bloomberg/Getty Images

Президента США Джо Байдена призвали списать американцам образовательные долги. Экс-министр образования Джон Кинг заявил, что если правительство снимет с людей бремя университетских кредитов, то это поможет экономике страны быстрее оправиться от последствий COVID-19, передает CNBC.

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Джон Кинг занимал должность министра образования при Бараке Обаме. 47-летний Кинг заявил, что он покончил с выплатой своих студенческих кредитов за обучение государственному управлению в Гарварде и Йельском университете лишь совсем недавно. Он не уточняет, каким был размер его долга, но сокрушается о том, что большая часть его взрослой жизни ушла на то, чтобы расплатиться с кредитами. Сейчас экс-министр образования баллотируется в губернаторы штата Мэриленд от демократов. Он обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой списать американцам их студенческие кредиты.

"В данный момент у нас есть возможность снять это бремя с людей, и я думаю, что эта мера действительно поможет ускорить восстановление нашей экономики после пандемии", — сказал Кинг.

Он рассказал, что во времена президентства Обамы, Министерство образования было сосредоточено на том, чтобы уменьшить нагрузку на выпускников колледжей и университетов. Тогда госоргану удалось внедрить программу удобного погашения долга, которое зависит от дохода человека. Сейчас, по словам Кинга, пришло время, когда США должны списать все образовательные долги своих граждан. Действующий министр образования Мигель Кардона заявил, что окончательное решение по данному вопросу примет президент.

"Студенческий долговой кризис является результатом 40-летней политической ошибки. В 1980 году 80% студентов поступали в вузы по федеральному гранту. Сейчас таких студентов меньше трети. В правительстве США перестали относиться к высшему образованию как к общественному благу и возложили это бремя на студентов и их семьи", — сказал Джон Кинг.

По его словам, штаты должны сделать бесплатное высшее образование доступным для всех студентов, поскольку выпускники вузов напрямую влияют на развитие экономики страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962372-baydena-prizvali-spisat-amerikantsam-obrazovatelnye-dolgi/