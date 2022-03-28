Скончался первый президент Азербайджана Аяз Муталибов

Аяз Муталибов. Фото: report.az

В возрасте 83 лет ушел из жизни первый президент Азербайджана Аяз Муталибов. Он был избран на пост главы государства в 1991 году, когда Азербайджан обрел независимость, и занимал эту должность до 1992 года.

Как пишет РИА Новости, о смерти Муталибова азербайджанским СМИ сообщила его невестка. Информацию о кончине первого президента Азербайджана подтвердил и лидер Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде изданию Report.

Аяз Муталибов родился в Баку 12 мая 1938 года.

Муталибов был председателем Госплана Азербайджанской ССР, с 1989 по 1990 год возглавлял Совет министров АССР, до 1991 года был первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана.

В сентябре 1991 года Муталибова избрали президентом Азербайджана. Но, как пишет издание, должность он занимал всего несколько месяцев - в начале марта 1992 года он подал в отставку под давлением азербайджанского Народного фронта.

После неудачной попытки вернуть пост президента в мае 1992 года Муталибов покинул страну. Последние годы жизни он провел в Москве.

В 2012 году официально объявил о завершении политической деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962322-umer-pervyy-prezident-azerbaydzhana-ayaz-mutalibov/