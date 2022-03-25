Украина предложила ЕС оборвать транспортное сообщение с Россией и Беларусью

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Министерство инфраструктуры Украины предложило Евросоюзу оборвать транспортное сообщение с Россией и Беларусью. Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.

Как утверждается в сообщении украинского ведомства, российский бизнес, несмотря на введенные санкции, находит обходные пути, чтобы реализовать необходимые операции.

В связи с этим министерство инфраструктуры Украины предложило полностью оборвать морское и наземное сообщение стран ЕС с Россией и Беларусью.

Во-вторых, заблокировать для обеих стран возможность перевозок груза и людей через территорию стран ЕС и их границы.

И последнее - "запретить предоставление таможенных услуг по товарам, доставляемым в российскую федерацию и Республику Беларусь".

Ранее Киев сократил количество сотрудников белорусского посольства в Украине до пяти человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962170-ukraina-predlozhila-es-oborvat-transportnoe-soobschenie-s-rossiey-i-belarusyu/