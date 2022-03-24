США начали разрабатывать план действий в случае применения Россией ядерного оружия

Флаг США. Фото: Jim Young/Bloomberg via Getty Images

Белый дом созвал команду чиновников национальной безопасности для разработки сценария на случай, если Россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие, передает The New York Times.

Tiger Team была создана 28 февраля, то есть через четыре дня после начала войны в Украине. Команда чиновников встречается на секретных сессиях три раза в неделю.

Помимо разработки возможного сценария, чиновники обсуждают действия в случае, если Россия достигнет территории НАТО, чтобы атаковать конвои с гуманитарной помощью и оружием для Украины.

Также предусматривается сценарий в случае распространения войны за пределы Украины - в частности, на Молдову или Грузию.

До Tiger Team в секрете работала другая сформированная правительством США группа, которая разрабатывала шаги в случае нападения России на Украину. Именно ее члены сыграли значительную роль в предоставлении военной помощи Украине, введенных против России санкций и наращивании войск в странах НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961951-ssha-nachali-razrabatyvat-plan-deystviy-v-sluchae-primeneniya-rossiey-yadernogo-oruzhiya/