Blue Origin получит второй шанс в лунной программе NASA

Иллюстративное фото.: pixabay.com

Blue Origin Джеффа Безоса получит второй шанс участвовать в лунной программе NASA. Космическое агентство заявило, что проведет новый конкурс на разработку корабля для высадки астронавтов на поверхность Луны. Первый конкурс выиграла Tesla, передает The Washington Post.

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В прошлом году SpaceX Илона Маска опередила космическое предприятие Безоса Blue Origin в конкурсе на создание первого лунного посадочного модуля со времен программы "Аполлон". После этой неудачи Blue Origin пыталась убедить NASA включить в программу второго подрядчика. Джефф Безос даже предлагал космическому агентству покрыть дополнительные расходы в размере 2 млрд долларов. Члены Конгресса США также призывали NASA сделать лунную программу конкурентной, чтобы снизить расходы и диверсифицировать риски.

На этой неделе NASA заявило о планах по проведению нового конкурса на строительство космического корабля для высадки на поверхность Луны. В результате этого, еще одна компания получит контракт на разработку посадочного модуля. Blue Origin считается фаворитом этой гонки. В прошлый раз компания Джеффа Безоса заняла второе место в конкурсе после Tesla. Администратор NASA Билл Нельсон не сказал, сколько денег будет выделено на программу, заявив, что на следующей неделе президент США Джо Байден объявит о бюджете.

После того, как Blue Origin потеряла первоначальный контракт в лунном проекте NASA, компания пыталась опротестовать это решение в Счетной палате правительства, утверждая, что были совершены ошибки в закупках. Когда этот бой был проигран, компания подала иск в Федеральный суд, но проиграла и там.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961910-blue-origin-poluchit-vtoroy-shans-v-lunnoy-programme-nasa/