"Роскосмос" перейдет на заключение контрактов в рублях

Ракета "Союз-2". Фото: vk.com/roscosmos

Российская госкорпорация по космической деятельности "Роскосмос" сообщила о намерении заключать международные контракты в рублях, передают "Известия".

Как заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, корпорация по космической деятельности будет вести расчеты с другими странами в рублях.

"Мы теперь тоже все внешние наши контракты будем заключать в рублях", – сказал он.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переведет в рубли расчеты за поставку газа "недружественным странам". Он подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961855-roskosmos-pereydet-na-zaklyuchenie-kontraktov-v-rublyah/