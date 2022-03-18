Совбез ООН проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном

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Совет безопасности ООН в минувший четверг проголосовал за продление миссии организации по оказанию помощи еще на один год, передает DW.

Международная помощь народу Афганистана была прервана в августе прошлого года, когда талибы (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) захватили власть в стране. В связи с этим многие лидеры движения попали под санкции США и ООН. А валютные резервы за границей были заморожены.

Это привело к масштабным проблемам в экономике и тому, что многомиллионное население Афганистана столкнулось с голодом.

Теперь же приоритетами обновленной миссии ООН являются доставка помощи, финансирование гуманитарной деятельности, защита прав человека.

Функции в рамках миссии продолжит выполнять спецпредставитель ООН при Афганистане Дебора Лайонс.

В ходе заседания "за" продление миссии проголосовали 14 стран из 15. Россия от голосования воздержалась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961496-sovbez-oon-progolosoval-za-ustanovlenie-ofitsialnyh-svyazey-s-afganistanom/