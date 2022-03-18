Бывшего премьера Болгарии Бойко Борисова задержали по подозрению в коррупции

Бойко Борисов. Фото: snapshot-photography/ullstein bild via Getty Images

В Болгарии задержан бывший премьер-министр и лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисов по подозрению в коррупции, передает DW.

Министерство внутренних дел Болгарии сообщило, что Борисов помещен под стражу на сутки.

"Проводится масштабная операция по 120 делам Европейской прокуратуры в Болгарии", – говорится в заявлении МВД Болгарии.

Кроме Борисова, задержаны также экс-министр финансов страны Владислав Горанов, экс-председатель финансовой комиссии парламента Менда Стоянова и бывшая глава информационной службы правительства Севдалина Арнаудова.

Издание со ссылкой на Болгарское национальное телевидение пишет, что задержания связаны с расследованием случаев "злоупотребления помощью от Евросоюза".

Обыски и изъятия документов продолжаются по ряду адресов в Болгарии.

Действующий премьер Болгарии Кирил Петков прокомментировал задержание Борисова на своей странице в Facebook, написав: "Нет никого выше закона!"

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961455-byvshego-premera-bolgarii-boyko-borisova-zaderzhali-po-podozreniyu-v-korruptsii/