Blue Origin перенесли полет в космос из-за отказа одного из туристов

Иллюстративное фото: blueorigin.com

Американская космическая компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, перенесла свой полет в космос из-за отказа комика Пита Дэвидсона.

Как сообщила компания на своей странице в Twitter, запуск корабля New Shepard перенесен с 23 на 29 марта.

"Полет New Shepard перенесен на вторник, 29 марта. Пит Дэвидсон не сможет присоединиться к нашей 20-й по счету миссии. Мы объявим о шестом члене экипажа в ближайшее время", – говорится в публикации.

Компания не назвала причину, по которой ведущий вечернего сатирического шоу Saturday Night Live отказался от полета в космос. Также не разглашается стоимость космического тура.

В июле прошлого года Джефф Безос совершил полет в космос на собственной ракете. В состав экипажа также вошли его брат Марк, первая женщина-инспектор Федерального авиационного управления США Уолли Франк, которой 82 года, а также 18-летний американец Оливер Деймен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961422-blue-origin-perenesli-polet-v-kosmos-iz-za-otkaza-odnogo-iz-turistov/