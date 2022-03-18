200 тысяч человек покинули Россию за последние недели

Иллюстративное фото: pixabay.com

Паническое бегство российских граждан из своей страны приводит к глобальной утечке мозгов, передает Bloomberg.

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Экономист Чикагского университета Константин Сонин говорит, что в первые десять дней после начала вторжения России на территорию Украины, РФ покинули около 200 тысяч граждан. Они переехали в Армению, Грузию, Израиль, Казахстан, Кыргызстан и Турцию. Все эти страны позволяют россиянам въезд без визы. 200 тысяч — это не очень много, по сравнению с 2,8 млн украинских беженцев, но, по словам экспертов, Россию покидают люди, которым есть что терять. У них есть недвижимость, автомобили, сбережения. Однако они все равно уезжают из страны, потому что не хотят иметь ничего общего с политикой Владимира Путина.

По словам экспертов, российская официальная статистика сильно занижает реальный процент эмиграции. Согласно официальным данным, в 1992-1993 годах страну покинуло 1,2 млн человек. Но в реальности их могло быть больше. Тогда из России уехало много представителей интеллигенции, которые впоследствии внесли большой вклад в науку и образование стран, в которые они переехали. В 2019 году аналитический центр Вашингтона сообщил, что с 2000 года Россию покинули 1,6-2 млн человек.

Исследователи назвали это «путинским исходом». Более половины из этого числа эмигрировали в Западную Европу, воспользовавшись рабочими контрактами и студенческими визами. Остальная часть людей получила политическое убежище. Россию покидают и известные писатели. Владимир Сорокин живет в Берлине. Григорий Чхартишвили, более известный под псевдонимом Борис Акунин, называет своим новым домом Лондон.

Сейчас Россию также покидает множество представителей интеллектуального труда. В частности, работники информационной сферы. Принимающие страны пытаются извлечь из этого выгоду для себя. Так, депутаты Парламента Кыргызстана призвали правительство обеспечить рабочими местами и временным жильем специалистов по информационным технологиям, приехавших из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961247-200-tysyach-chelovek-pokinulo-rossiyu-za-poslednie-nedeli/