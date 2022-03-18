Легендарный экс-гендиректор Говард Шульц вернется в Starbucks

Иллюстративное фото: pixabay.com

Легендарный экс-председатель совета директоров Starbucks Говард Шульц снова возглавит компанию, чтобы помочь крупнейшей в мире сети кофеен заново обрести себя, передает The Wall Street Journal.

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Шульца называют гением современного бизнеса. Когда-то именно он превратил горстку кофеен из Сиэтла в мирового гиганта. Он ушел из компании в 2018 году, но вернется в нее в апреле 2022 года. Причиной этого стал кризис, с которым столкнулась сеть на китайском и российском рынках, а также профсоюзное движение среди работников Starbucks. В среду, 16 марта, компания заявила, что стремится улучшить отношения со своими работниками.

"Я не планировал возвращаться в Starbucks, но компании нужно преобразоваться, чтобы встретить новое захватывающее будущее, в котором будут процветать все заинтересованные стороны", — сказал Говард Шульц.

В прошлом году Starbucks практически оправилась от последствий пандемии. Объемы продаж снова выросли. Компания заявила, что к 2028 году планирует открыть более 20 тысяч новых кофеен по всему миру. Также упор будет сделан на доставку и сервис на вынос. В среду также было объявлено, что Кевин Джонсон, возглавлявший Starbucks в течение последних пяти лет, уйдет с поста генерального директора и председателя совета директоров 4 апреля. Он продолжит выполнять консультативные услуги для компании до сентября 2022 года. Сразу было объявлено о том, что Говард Шульц вернется к руководству компанией лишь на время. В качестве временного генерального директора он будет направлять усилия компании на внедрение инноваций, а также поможет выбрать следующего CEO.

В тот же день акции Starbucks выросли на 5,2% и закрылись на отметке $87,41. Аналитики с Уолл-стрит говорят, что возвращение Шульца может улучшить отношение инвесторов к акциям Starbucks, которые в последние месяцы отставали от акций других ресторанных компаний. В начале пандемии COVID-19 сеть кофеен одной из первых испытала на себе последствия локдаунов. В 2020 году компания закрыла сотни кофеен в США, чтобы вместо них открыть больше пунктов самовывоза. Продажи Starbucks за последний финансовый год составили 29,1 млрд долларов по сравнению с 22,4 млрд долларов в 2017 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961243-legendarnyy-eks-gendirektor-govard-shults-vernetsya-v-starbucks/