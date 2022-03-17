Новой "Мисс мира" стала 23-летняя конкурсантка из Польши

"Мисс мира" Каролина Белявска (в центре) с первой и второй вице-мисс. Фото: Сайт "Мисс мира"

Новой "Мисс Мира" стала уроженка Польши Каролина Белявска. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

23-летняя девушка стала 70-й титулованной "Мисс мира".

"Каролина в настоящее время учится на степень магистра в области управления и хотела бы продолжить учебу с докторской степенью. Каролина также работает моделью. Она любит плавать и нырять с аквалангом, а также играть в теннис и бадминтон. Однажды она надеется стать мотивационным спикером", - говорится на сайте.

Девушка также занимается волонтерской деятельностью. Каждые выходные она вместе с командой доставляет продукты и вещи первой необходимости нуждающимся в польском городе Лодзь.

Корону "Мисс мира" ей передала предшественница Тони-Энн Сингх из Ямайки.

Первой вице-мисс стала американка Шри Сайни, второй вице-мисс - Оливия Яс из Кот-д'Ивуара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961241-novoy-miss-mira-stala-23-letnyaya-konkursantka-iz-polshi/