Япония озвучила дату встречи министров "Большой семерки"

Фумио Кисида. Фото: Kyodo News via Getty Images

Министерство иностранных дел Японии сообщило, что встреча глав внешнеполитических ведомств G7, на которой будет обсуждаться ситуация в Украине, пройдет в четверг, 17 марта, передает ТАСС.

Отмечается, что переговоры министров иностранных дел "Большой семерки" пройдут в онлайн-формате.

В МИДе Японии уточнили, что участники встречи обсудят текущую ситуацию в Украине, проведут обмен мнениями о дальнейших действиях, а также укрепят сотрудничество в рамках G7.

В состав "Большой семерки" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, США и Япония.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ситуация в Украине и действия России требуют реформирования Совета безопасности ООН. Он отметил, что Япония и раньше считала, что "использование права вето должно находиться под максимальным самоконтролем".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961192-yaponiya-ozvuchila-datu-vstrechi-ministrov-bolshoy-semerki/