"Новый мировой порядок": Япония выступила за реформирование Совбеза ООН из-за войны в Украине

Фумио Кисида на ежегодном съезде партии в Токио 13 марта. Фото: Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ситуация в Украине и действия России требуют реформирования Совета безопасности ООН, передает РИА Новости.

"Буйство России, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, указывает на необходимость организации нового мирового порядка", - сказал Кисида на слушаниях в парламентском комитете Японии.

Он отметил, что Япония и раньше считала, что "использование права вето должно находиться под максимальным самоконтролем".

"Вместе со странами, позитивно расположенными к реформам, мы будем продолжать усилия для реформирования Совета безопасности и реформирования ООН", - заявил премьер-министр Японии.

Ранее японское правительство выразило протест России из-за внесения их Москвой в список недружественных стран и территорий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960539-novyy-mirovoy-poryadok-yaponiya-vystupila-za-reformirovanie-sovbeza-oon-iz-za-voyny-v-ukraine/