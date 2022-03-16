Зеленский подписал закон, запрещающий СМИ в Украине оправдывать действия России
Президент Украины Зеленский подписал закон, запрещающий изготовлять и распространять информационную продукцию, которая направлена на оправдание действий России, передает Украинская Правда со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Согласно закону, средствам массовой информации нельзя признавать правомерными, оправдывать действия правительства России, а также отрицать их "вооруженную агрессию" в отношении Украины в 2014 году.
В частности отмечается, что запрещено представлять "действия России против Украины" как "внутренний конфликт", "гражданский конфликт", "гражданскую войну".
Деятельность нарушивших закон партий, религиозных и общественных организаций будет приостановлена в Украине.
Ранее Зеленский в новом обращении рассказал о текущей ситуации в переговорах с Россией.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961011-zelenskiy-podpisal-zakon-zapreschayuschiy-smi-v-ukraine-opravdyvat-deystviya-rossii/