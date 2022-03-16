Ирландия готова принять 500 украинских беженцев из Молдавии

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Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что их страна готова принять еще 500 украинских беженцев в Молдавии, передает The Independent.

По словам главы кабмина Ирландии, страна примет украинских беженцев, находящихся в Молдавии к концу этой недели. Он отметил, что Молдавия сейчас испытывает "огромное давление".

"Мы только что провели по видеосвязи заседание кабинета министров, которое в основном было посвящено украинской войне и разворачивающемуся кризису, гуманитарному кризису", – сказал Михол Мартин.

Как отметил ирландский премьер-министр, его страна приняла уже 6 646 беженцев из Украины. Департамент по делам детей выделил тысячи единиц жилья и продолжит обеспечивать беженцев жильем.

Ранее глава МИД Ирландии заявил, что страна закроет небо для российских самолетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960961-irlandiya-gotova-prinyat-500-ukrainskih-bezhentsev-iz-moldavii/