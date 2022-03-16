СМИ: Саудовская Аравия обсуждает оплату поставок нефти в Китай в юанях

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Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже нефти за юани, передают "Ведомости" со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Саудовская Аравия ведет активные переговоры с Пекином о том, чтобы частично продавать свою нефть Китаю в юанях", – сообщили изданию источники, знакомые с этим вопросом.

Как пишет издание, данный вопрос Пекин и Эр-Рияд обсуждали шесть лет, но только в этом году диалог активизировался, поскольку в Саудовской Аравии недовольны обязательствами США в сфере безопасности.

Отмечается, что Китай покупает у Саудовской Аравии более 25% нефти от общего объема экспорта. И если бы поставки оплачивались юанями, то это укрепило бы глобальное положение китайской валюты.

Ранее стало известно, что ЕАЭС и Китай разработают проект независимой международной валютно-финансовой системы. Первый образец проекта будет представлен до конца марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960918-smi-saudovskaya-araviya-obsuzhdaet-oplatu-postavok-nefti-v-kitay-v-yuanyah/