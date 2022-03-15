Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией

Владимир Зеленский. Кадр из видео: YouTube/Euronews

Первый заместитель главы председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что Зеленский подписал закон, согласно которому лицам, сотрудничающим с Россией, грозит тюремное заключение, сообщает Telegram-канал УНИАН.

"Закон о коллаборационизме подписан президентом Украины и будет опубликован", - сказал Корниенко в эфире телеканала.

Ранее Верховная Рада приняла законы, которые вносят поправки в уголовный кодекс Украины.

Так, с помощью первого документа вводится тюремное заключение сроком до 15 лет за сотрудничество с Россией. Согласно второму - могут закрываться юридические лица и политические партии, которые связаны с осужденными по первому закону.

Ранее президент Украины предложил продлить военное положение в стране еще на 30 дней с 26 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960831-zelenskiy-podpisal-zakon-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-sotrudnichestvo-s-rossiey/