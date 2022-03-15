На Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение, сообщили в МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в сообщило Twitter, что электроснабжение на Чернобыльской АЭС было восстановлено после нанесенных ранее повреждений.
Сообщается, что сотрудники атомной электростанции возобновили работу по ее подключению к электросети.
"Украина сообщила МАГАТЭ, что сегодня снова было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена "оккупационными войсками", - говорится в сообщении организации.
Ранее агентство заявило, что ситуация на Чернобыльской АЭС ухудшилась. С момента захвата станции российскими военными персонал станции продолжительное время работает без смены.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960758-na-chernobylskoy-aes-vosstanovleno-elektrosnabzhenie-soobschili-v-magate/