На Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение, сообщили в МАГАТЭ

Город Припять. Иллюстративное фото: Pixabay

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в сообщило Twitter, что электроснабжение на Чернобыльской АЭС было восстановлено после нанесенных ранее повреждений.

Сообщается, что сотрудники атомной электростанции возобновили работу по ее подключению к электросети.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что сегодня снова было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена "оккупационными войсками", - говорится в сообщении организации.

Ранее агентство заявило, что ситуация на Чернобыльской АЭС ухудшилась. С момента захвата станции российскими военными персонал станции продолжительное время работает без смены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960758-na-chernobylskoy-aes-vosstanovleno-elektrosnabzhenie-soobschili-v-magate/