Еще один американский штат намерен запретить аборты после шестой недели

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Законодательное собрание штата Айдахо одобрило законопроект, который запрещает аборты после шестой недели беременности. Кроме того, отец и другие родственника плода могут подать в суд на медработника, сделавшего аборт, передает CNN.

Согласно законопроекту "Закон о сердцебиении плода и защите недоношенных детей", в штате запрещено проводить процедуру, если у плода обнаружено сердцебиение. Аборт разрешается лишь в случаях неотложной медицинской помощи, изнасилования или инцеста.

За данный законопроект отдали свой голос 51 парламентарий, проголосовали против 14 человек. Теперь его должен подписать губернатор штата Брэд Литтл.

В сентябре прошлого года в Техасе вступил в силу закон, запрещающий делать аборты после шести недель после зачатия. Однако суд США временно заблокировал новый закон о запрете абортов в Техасе после того, как президент страны Джо Байден пообещал разобраться с законом о запрете абортов в Техасе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960752-esche-odin-amerikanskiy-shtat-nameren-zapretit-aborty-posle-shestoy-nedeli/