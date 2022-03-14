Израиль примет украинцев, у которых есть родственники в стране

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Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил в Facebook, что правительство Израиля будет впускать к себе украинцев, у которых есть родственники в стране.

"В рамках эвакуации Израиль начнет пускать родственников тех украинцев, которые уже находятся в этой стране. Благодарю коллег и надеюсь на успех наших совместных дипломатических усилий", - пишет Ермак.

Ранее Греция сообщила, что примет часть украинских беженцев в Польше.

Согласно данным сайта Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину с начала боевых действий покинули 2,7 млн человек.

Наибольшее их количество, а именно 1,7 млн, переместилось в Польшу. В Венгрии находятся 255 тысяч, в других европейских странах - 304 тысячи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960647-izrail-primet-ukraintsev-u-kotoryh-est-rodstvenniki-v-strane/