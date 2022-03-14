Израиль примет украинцев, у которых есть родственники в стране
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил в Facebook, что правительство Израиля будет впускать к себе украинцев, у которых есть родственники в стране.
"В рамках эвакуации Израиль начнет пускать родственников тех украинцев, которые уже находятся в этой стране. Благодарю коллег и надеюсь на успех наших совместных дипломатических усилий", - пишет Ермак.
Ранее Греция сообщила, что примет часть украинских беженцев в Польше.
Согласно данным сайта Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину с начала боевых действий покинули 2,7 млн человек.
Наибольшее их количество, а именно 1,7 млн, переместилось в Польшу. В Венгрии находятся 255 тысяч, в других европейских странах - 304 тысячи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960647-izrail-primet-ukraintsev-u-kotoryh-est-rodstvenniki-v-strane/