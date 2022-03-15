Эксперты: Опыт H&M в Китае должен стать уроком для других компаний

Иллюстративное фото: Kang Ping/China News Service via Getty Images

Мировые бренды должны извлечь урок из опыта работы в H&M в Китае, считают эксперты. Шведский гигант розничной торговли подвергся самым жестким санкциям со стороны китайских властей. Товары бренда были удалены с маркетплейсов, а страницы компании — из китайских соцсетей, передает Bloomberg.

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Шведская компания Hennes & Mauritz отказалась использовать в своем производстве одежды хлопок, добытый в регионе Синьцзян. Эта новость вызвала волну поддержки от других брендов в начале 2021 года. Несмотря то, что Nike и Adidas тоже поддержали эту инициативу, только H&M столкнулась с удалением своих товаров из маркетплейсов и блокировкой своих соцсетей в Китае. Как рассказали источники Bloomberg, причиной этого стал тот факт, что шведский бренд не спонсировал государственные мероприятия в Китае. Этот факт был воспринят, как отсутствие у H&M желания наладить хорошие отношения с Коммунистической партией Китая. А именно партия является самой большой силой в китайском бизнесе.

Например, японская компания Uniqlo придерживается противоположной позиции. Бренд поддержал China International Import Expo, мероприятие, призванное показать, что Китай открыт иностранному бизнесу. Uniqlo арендовала самый большой павильон среди всех компаний-ритейлеров, участвовавших в мероприятии. Согласно заявлению правительства от 2021 года, в Шанхае ни один иностранный производитель одежды не платит больше налогов и не нанимает больше людей, чем Uniqlo. В связи с этим компания не страдает от последствий, с которыми столкнулась H&M.

Швеция входит в число стран, которые публично критикуют политику Китая. По мнению экспертов, опыт H&M может стать тревожным звоночком для других брендов. По их мнению, любая компания может внезапно оказаться отрезанной от торговли в Китае. Торговая война с США и последствия COVID-19 сделали экономику Китая очень замкнутой на себе. Поэтому мировым брендам придется пересматривать свои методы работы, если они хотят охватывать крупнейший в мире потребительский рынок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960587-eksperty-opyt-hm-v-kitae-dolzhen-stat-urokom-dlya-drugih-kompaniy/