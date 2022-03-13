Автобус с 20 украинцами перевернулся в Италии

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ДТП с участием автобуса, в котором ехали граждане Украины, произошло на севере Италии. В салоне находилось около 20 человек.

Автобус перевернулся на трассе, инцидент произошел недалеко от Форли, передает Sky24TG. Сообщатся об одном погибшем, другие не пострадали - медпомощь им не требуется.

По информации издания, в автобусе ехали молодые люди, которые спасаются от происходящего сейчас в Украине. Они направлялись в Пескару.

Причины аварии уточняются.

Напомним, что управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев недавно сообщало, что количество беженцев из Украины превысило 2,3 млн человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960439-avtobus-s-20-ukraintsami-perevernulsya-v-italii/