Более миллиона детей покинули Украину, сообщили в ЮНИСЕФ

Украинские беженцы, прибывающие в Польшу. Фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

Официальный сайт ЮНИСЕФ сообщил, что более миллиона детей покинули Украину с начала военных действий.

Наибольшее количество их направилось вместе с семьями в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.

"Количество уезжающих детей ошеломляет, что свидетельствует о том, насколько отчаянной стала ситуация для детей и семей в Украине", - сказал региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан.

Вместе с этим команда ЮНИСЕФ сообщила, что отправила в Украину шесть грузовиков почти с 70 тоннами груза. Это средства индивидуальной защиты, медицинские, хирургические и акушерские наборы.

Согласно данным сайта Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, количество беженцев превысило 2,3 млн человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960225-bolee-milliona-detey-pokinuli-ukrainu-soobschili-v-yunisef/