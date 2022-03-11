Turkish Airlines изменила правила покупки билетов для россиян

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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines изменила условия продажи билетов для российских граждан, передает Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как пояснили в АТОР, теперь россиянам не удастся приобрести отдельный билет на рейс данной авиакомпании из Турции в другую страну.

"Летать на Turkish Airlines вне контура Россия – Турция более вообще не получится", – говорится в сообщении.

К такому решению авиакомпания пришла после того, как российские карты Visa и Mastercard были заблокированы, что привело к проблемам с платежами.

Россияне смогут купить билет по любым направлениям, но начинаться и заканчиваться они должны в России. Билет также должен быть единым на все маршруты путешествия.

Ранее стало известно, что с 13 марта турецкая авиакомпания Pegasus решила приостановить рейсы из и в Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960188-turkish-airlines-izmenila-pravila-pokupki-biletov-dlya-rossiyan/