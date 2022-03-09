Гражданам России могут запретить въезд в Великобританию

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Министр внутренних дел Великобритании и член палаты лордов Сьюзан Уильямс предложила внести поправки в закон о гражданстве, согласно которым россиянам могут отказать во въезде в страну, передает Independent.

По словам Сьюзан Уильямс, британские власти смогут замедлить процесс обработки заявлений, потребовав от заявителей доплаты в 190 фунтов стерлингов (127 тыс. тенге) или полностью приостановить предоставление разрешений на въезд. Как считает министр, такое решение британских властей послужит "мощным сигналом" Кремлю.

"Эти меры гибкие и они приемлемы как в контексте улучшения сотрудничества по делам, связанным с репатриацией, так и для того, чтобы действовать против режимов, которые воюют против невинных", – добавила Уильямс.

Отмечается, что поправки в закон также дадут возможность вводить визовые ограничения для стран, которые представляют "угрозу международному миру и безопасности, или чьи действия, скорее всего, приведут к вооруженному конфликту или нарушению гуманитарного права".

Ранее Великобритания разрешила задерживать самолеты России в своем воздушном пространстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959832-grazhdanam-rossii-mogut-zapretit-vezd-v-velikobritaniyu/