Великобритания разрешила задерживать самолеты России в своем воздушном пространстве

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Британские власти заявили, что российские самолеты, которые окажутся в воздушном пространстве Великобритании, могут быть задержаны.

Как написал на своей официальной странице в Twitter министр транспорта Великобритании Грант Шэппс, вхождение самолетов РФ в британское пространство считается уголовным преступлением.

"Я сделал уголовным преступлением вхождение любого российского самолета в пространство Великобритании, теперь правительство ее Величества может задерживать эти самолеты", – говорится в публикации.

Ранее Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота", а также заморозила все активы ВТБ. В ответ на ограничения Россия также запретила британским самолетам использовать их воздушное пространство, в том числе для транзитных полетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959774-velikobritaniya-razreshila-zaderzhivat-samolety-rossii-v-svoem-vozdushnom-prostranstve/