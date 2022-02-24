Зеленский заявил, что российские военные пытаются захватить Чернобыльскую АЭС

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В своем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытаются захватить Чернобыльскую атомную электростанцию.

"Российские оккупационные войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают свои жизни, чтобы трагедия 1986 года не повторилась", – написал глава Украины.

Также он отметил, что сообщил об этом премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон.

"Это объявление войны против всей Европы", – подчеркнул Зеленский.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявлял, что в Европе началась "полноценная масштабная война".

Кроме того, сообщалось, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957810-zelenskiy-zayavil-chto-rossiyskie-voennye-pytayutsya-zahvatit-chernobylskuyu-aes/