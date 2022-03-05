Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в Starlink

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что не намерен блокировать публикации российских СМИ в своей сети Starlink.

На своей странице в Twitter основатель Tesla и SpaceX написал, что власти некоторых государств обращались к нему с предложением блокировать российские СМИ.

"Правительства некоторых стран (не Украины) рекомендовали Starlink блокировать российские средства массовой информации. Мы не будем этого делать – если только под дулом пистолета. Извините за то, что я абсолютный сторонник свободы слова", – заявил Маск.

Кроме того, миллиардер в социальной сети поддержал Украину и выразил соболезнования "великим людям России, которые этого не хотят", подразумевая российско-украинский военный конфликт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959507-ilon-mask-otkazalsya-blokirovat-rossiyskie-smi-v-starlink/