1,2 млн человек покинули Украину с начала боевых действий, сообщили в ООН

Украинские беженцы на вокзале в Германии. Фото: Maja Hitij/Getty Images

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину уже покинули 1,2 млн граждан, передает CNN.

Более половины из них - примерно 650 тысяч - перебрались в Польшу.

В Венгрию отправились 145 тысяч, в Молдове находятся 103 тысячи. В Словакии - 90 тысяч, в Румынии - примерно 57 тысяч украинских беженцев.

Тем временем правительство Чехии намерено выплачивать 220 долларов каждому прибывшему из Украины беженцу.

Деньги будут выплачиваться также местным жителям, которые захотят приютить прибывших. Последнее будут делать также в Польше.

А в Германии украинцам предоставят доступ к рынку труда и медицинскую помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959462-12-mln-chelovek-pokinuli-ukrainu-s-nachala-boevyh-deystviy-soobschili-v-oon/