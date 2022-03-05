"Аэрофлот" удалили из системы глобального бронирования билетов Sabre

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Несмотря на расторжение соглашений с американской компанией Sabre Corporation, которая производит авиационное ПО, "Аэрофлот" заявил, что будет продолжать перевозку пассажиров.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании, "Аэрофлот" сотрудничает с рядом провайдеров дистрибутивных систем, а также имеет собственную систему сервисов NDC, которая позволяет агентам по продаже напрямую взаимодействовать с авиакомпанией.

"Аэрофлот" также опроверг сообщения об отставке гендиректора компании Михаила Полубояринова, передает "Коммерсант". Ранее издание сообщало, что он покинул свой пост после того, как иностранные компании стали изымать свои лайнеры у российских перевозчиков.

"Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве на рабочем месте и исполняет должностные обязанности", – говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, с 28 февраля "Аэрофлот" приостановил все рейсы в Европу. Как объяснили в компании, приостановка полетов связана с введенными европейской стороной ограничениями - Евросоюз в рамках третьего пакета санкций в отношении России полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов, в том числе и частных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959424-aeroflot-udalili-iz-sistemy-globalnogo-bronirovaniya-biletov-sabre/