Bloomberg, CNN, BBC, ABC и CBS прекратили вещание на территории России

Иллюстративное фото: David McNew/Newsmakers

Несколько мировых телеканалов заявили, что прекращают трансляцию в России после того, как в стране вступил в силу закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к санкциям.

Как пишет The Hill, телеканалы не готовы подвергать своих сотрудников риску уголовного преследования за то, что они делали свою работу.

Так, по данным издания, прекратили вещание в России Bloomberg, CNN и BBC.

Генеральный директор BBC Тим Дэви заявил, что британская служба вещания в России теперь будет вести свою деятельность за пределами страны.

Главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт также считает, что закон, подписанный Владимиром Путиным, затруднит для них возможность продолжать заниматься журналистикой в России.

Deadline сообщает, что американские телеканалы ABC и CBS также прекратили вещание из России.

"CBS News на данный момент не вещает из России, пока мы наблюдаем за условиями для нашей команды в стране, учтивая принятый сегодня закон о медиа", – передает издание слова представителя телеканала.

Telegram-канал ТАСС со ссылкой на источники пишет, что японские телеканалы также намерены прекратить свое вещание в России.

Накануне в Госдуме России был принят закон о лишении свободы за фейки о Вооруженных силах РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959413-bloomberg-cnn-bbc-abc-i-cbs-prekratili-veschanie-na-territorii-rossii/