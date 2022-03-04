Кадры сожженного в Украине крупнейшего в мире транспортного самолета появились в Сети

Кадр из видео: "Первый канал"

Кадры сожженного в Украине крупнейшего в мире транспортного самолета АН-225 "Мрия" появились в Сети.

Самый большой самолет попал на кадры во время съемок репортажа "Первого канала" в аэропорту Гостомеля.

Ранее сообщалось, что "Мрия" была уничтожена в ходе боевых действий. Ее восстановление будет стоить более трех миллиардов долларов и потребует длительного времени.

Кадр из видео: "Первый канал"

Напомним, в 2020 году АН-225 прилетал в Алматы, где совершал промежуточную посадку на пути из Польши в Китай. За полтора года это был ее первый коммерческий полет. Тогда корреспондентам NUR.KZ удалось побывать в аэропорту и снять самолет.

Мрия в Алматы (2020 год). Фото: NUR.KZ

Мрия в Алматы (2020 год). Фото: NUR.KZ

Мрия в Алматы (2020 год). Фото: NUR.KZ

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959303-kadry-sozhzhennogo-v-ukraine-krupneyshego-v-mire-transportnogo-samoleta-poyavilis-v-seti/