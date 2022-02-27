Крупнейший в мире грузовой самолет уничтожили в Украине во время боевых действий

Ан-225 "Мрия". Фото: Bartlomiej Myc/picture alliance via Getty Images

Украинский АН-225 "Мрия", признанный самым большим самолетом в мире, уничтожен под Киевом. Об этом сообщает официальный сайт Оборонпрома Украины.

Сообщается, что самолет находился на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом и был уничтожен в результате боевых действий.

"Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина намерена приложить все усилия, чтобы эти работы оплатила Россия.

Как пояснили в ведомстве, "Мрия" находилась в Гостомеле на ремонте и не успела вылететь в безопасное место.

Отметим, что в апреле 2020 года "Мрия" прилетала в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958272-krupneyshiy-v-mire-gruzovoy-samolet-unichtozhili-v-ukraine-vo-vremya-boevyh-deystviy/