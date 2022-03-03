Путин предложил ввести статус координирующего государства в ОДКБ при операциях ООН

Владимир Путин. Фото: Alexey Nikolsky/Contributor/Getty Images

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности.

Как пишет "Интерфакс", данный документ предусматривает возможность задействования миротворческих сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой ООН через "координирующее государство - член ОДКБ".

Отмечается, что протоколом вносится понятие "координирующее государство". Под его эгидой будут создаваться коллективные миротворческие силы ОДКБ для применения в операции ООН по поддержанию мира.

Координирующее государство - это одно из государств-членов ОДКБ, которое определяется Советом коллективной безопасности для решения организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения коллективных миротворческих сил в операции ООН по поддержанию мира.

Сообщается, что условия участия таких сил в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН.

Другие вопросы, которые касаются включения миротворческих контингентов в KMC, предназначенные к применению в миротворческих операциях ООН, регламентируются двусторонними или многосторонними соглашениями между координирующим государством и другими государствами-членами ОДКБ.

Тем не менее, в соответствии с законопроектом, каждое государство - член вправе направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные в Системе обеспечения готовности миротворческого потенциала ООН, для участия в миротворческих операциях по мандату ООН, информируя об этом Совет коллективной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959108-putin-predlozhil-vvesti-status-koordiniruyuschego-gosudarstva-v-odkb-pri-operatsiyah-oon/