Цена фьючерсов на газ в Европе достигли 2200 долларов

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Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновили исторический рекорд, достигнув показателя в 2200 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости со ссылкой на данные биржи ICE.

"Цены на газ в Европе обновили исторический максимум, достигли $2199,9 за тысячу кубов", - пишут РИА Новости.

Цена апрельских фьючерсов по индексу хаба TTF составляла на открытии почти 1500 долларов. После чего котировки вначале снизились, а затем перешли к устойчивому росту.

По состоянию на 13:52 часов по Нур-Султану, стоимость составила ценовой максимум в 1710 долларов. Затем немного опустилась, колеблясь в диапазоне 1665-1695 долларов.

Напомним, после введения Западом антироссийских санкций цена на газ в Европе в понедельник 28 февраля резко увеличилась. Рост составил 36 процентов.

Тогда стоимость апрельского фьючерса в TTF в Нидерландах составила более 1506 долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958879-tsena-fyuchersov-na-gaz-v-evrope-dostigla-1700-dollarov/